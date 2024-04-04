В аэропорту Пулково начнут использовать отечественное ПО для контроля багажа

Аэропорт Пулково завершает внедрение новой системы обработки багажа, разработанной в России. Проект ведётся совместно с технологической группой «Рексофт». Эта система является первой интеграцией отечественного решения такого уровня без остановки операций аэропорта.

Пулково занимает второе место по пассажиропотоку в России и обслуживает огромное количество пассажиров. Его багажная система одна из самых больших и развитых в стране, обеспечивая высокую скорость и точность обработки.

Новая система управления багажом позволяет эффективно координировать его обработку и контроль на всех этапах. Внедрение этой российской разработки прошло успешно и без заметных нарушений для пассажиров, что подтверждает её надёжность и соответствие высоким стандартам качества.