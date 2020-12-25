В Африке обнаружили новый коронавирус, который «агрессивнее» COVID-19

В своей беседе с журналистами Грей отметила, что новую мутацию обнаружили в особой области белкового шипа, находящегося на поверхности коронавируса. Именно из-за пережитых изменений, новый вид инфекции легче прикрепляется к рецептору белка ACE2, который расположен в слизистой лёгких и прочих органов. Эта особенность делает новый вирус куда более заразным, чем прежний.

Специалист также отметила, что схожие мутации были обнаружены и в других странах. Например, многие европейские государства прекратили авиасообщение с Великобританией именно из-за того, что там нашли следы нового вида коронавируса.