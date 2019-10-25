В Африке построят российский ядерный реактор

Планируется, что центр будет представлять из себя площадку, оснащенную по последнему слову техники, в рамках которой будут проводиться различные исследования, а также применяться их результаты. Кроме того, в центре будет возможность проводить различные эксперименты, а также готовить полноценные рабочие кадры для атомной промышленности и так далее.

Но стоит напомнить, что Руанда считается крайне нестабильной территорией — так, в начале 90-х там шла полномасштабная гражданская война, которую сопровождало огромное множество кровавых эпизодов. Главным из них можно считать геноцид местных жителей представителями чужеродного племени. Разные подсчеты дают разные цифры, но в среднем количество убитых в рамках геноцида исчисляется числом от 500 тыс до 1 млн человек.