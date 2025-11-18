В Африке построят сеть дата-центров с чипами Nvidia

Проект стартует в Южной Африке, затем распространится на северные, восточные и западные регионы. Инициатива направлена на снижение стоимости искусственного интеллекта для местных компаний и некоммерческих организаций.

В Африке сосредоточено менее 1% мировых мощностей дата-центров, при этом континент обладает самым быстрорастущим и молодым населением. Программа предусматривает предоставление льготного доступа к ИИ-технологиям для стартапов в сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании.

Один из партнеров, некоммерческая организация Digital Green, уже использует ИИ для консультаций фермеров.