В Африке построят сеть дата-центров с чипами Nvidia

Опубликовано 18 ноября 2025, 13:361 мин.
В Африке построят сеть дата-центров с чипами NvidiaCassava Technologies планирует привлечь 700 миллионов долларов
Компания Cassava Technologies, поддерживаемая Nvidia, намерена собрать до 700 миллионов долларов на создание сети дата-центров в Африке. Средства будут привлечены через долговое и долевое финансирование. Планируется установить 12 000 графических процессоров Nvidia в четырех регионах континента.
Проект стартует в Южной Африке, затем распространится на северные, восточные и западные регионы. Инициатива направлена на снижение стоимости искусственного интеллекта для местных компаний и некоммерческих организаций.
В Африке сосредоточено менее 1% мировых мощностей дата-центров, при этом континент обладает самым быстрорастущим и молодым населением. Программа предусматривает предоставление льготного доступа к ИИ-технологиям для стартапов в сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании.
Один из партнеров, некоммерческая организация Digital Green, уже использует ИИ для консультаций фермеров.