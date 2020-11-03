В Африке появилась новая смертельная болезнь, убивающая преимущественно молодежь

Власти штата Дельта на юге Нигерии, где и произошла вспышка, заявили о том, что они делают все возможное для замедления темпов распространения болезни, передает Vanguard. Так, например, губернатор штата поручил министерству здравоохранения расследовать случаи смерти.

Отметим, что на данный момент одной из основных версий болезни, распространенных среди африканских эпидемиологов, является геморрагическая лихорадка. По крайней мере, именно ее симптомы проявлялись у погибших молодых людей. Сообщается, что к группе геморрагической лихорадки относятся лихорадка денге, Эбола, Ласса и несколько других.