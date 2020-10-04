В Африке создали дешевые тесты на COVID-19

Оценили диагностический тестовый набор в менее чем 25 долларов, то есть меньше, чем две тысячи рублей. Анализ образцов, по задумке, можно осуществлять благодаря мобильной машине, управлять которой могут минимально подготовленный низкоквалифицированный персонал.

По словам директора нигерийского Института медицинских исследований Бабатунде Салако, на создание тестов на COVID-19 специалистов сподвигла актуальная необходимость в большом количестве тестового оборудования. Особенно важно было создать тесты, которые смогли бы выдавать результаты в короткие сроки. Он также отметил, что многие больницы не принимают пациентов без результатов на коронавирус.

Однако создатели тестов не скрывают, что точность обнаружения данным набором чуть ниже, чем у ПЦР. В то же время, по их словам, на сегодняшний день им достаточно этой степени точности.