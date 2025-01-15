В Amazon признали, что «галлюцинации» ИИ — главная причина невыхода Alexa на рынок

Компании ещё предстоит преодолеть некоторые технические препятствия перед запуском. Одной из главных проблем являются «галлюцинации» — неправильные или ложные результаты, которые может выдавать генеративный ИИ. Руководитель группы искусственного интеллекта общего назначения (Amazon AGI) признал, что «галлюцинации» до сих пор остаются открытой проблемой в индустрии, но его команда работает над их устранением.

Кроме того, Amazon также должна улучшить скорость реакции Alexa, так как пользователи ожидают быстрого ответа. Руководитель Amazon AGI отмечает, что достижение конечной цели совершенствования Alexa — сложная задача, учитывая большое количество интегрированных сервисов.