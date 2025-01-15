В Amazon признали, что «галлюцинации» ИИ — главная причина невыхода Alexa на рынок

Опубликовано 15 января 2025, 15:001 мин.
В Amazon признали, что «галлюцинации» ИИ — главная причина невыхода Alexa на рынокНад ошибками всё ещё работают специалисты
Издание Engadget сообщило, что Amazon признала, что до сих пор не может справиться с «галлюцинациями» ИИ, из-за которых «умный» помощник Alexa AI всё ещё не представлен на рынке. Известно, что Amazon планировала выпустить обновлённую версию Alexa на базе генеративного искусственного интеллекта в октябре 2024 года, но этого не произошло.
Компании ещё предстоит преодолеть некоторые технические препятствия перед запуском. Одной из главных проблем являются «галлюцинации» — неправильные или ложные результаты, которые может выдавать генеративный ИИ. Руководитель группы искусственного интеллекта общего назначения (Amazon AGI) признал, что «галлюцинации» до сих пор остаются открытой проблемой в индустрии, но его команда работает над их устранением.
Кроме того, Amazon также должна улучшить скорость реакции Alexa, так как пользователи ожидают быстрого ответа. Руководитель Amazon AGI отмечает, что достижение конечной цели совершенствования Alexa — сложная задача, учитывая большое количество интегрированных сервисов.