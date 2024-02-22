В Амазонии нашли новый вид зелёной анаконды

Съёмочную группу пригласил вождь амазонского племени охотников ваорани для изучения зелёной анаконды, которая считается в этих местах священной. Экспедиция длилась 10 дней.

Учёным удалось обнаружить и взять у этих змей образцы крови и тканей. Выяснилось, что обитающие в северной части ареала змеи отличаются от южных и, по сути, это отдельный вид. Ранее считалось, что зелёная анаконда — один вид.

В длину эти змеи могут достигать 6,3 метра, но охотники ваорани говорят, что видели змей длиной 7,5 метра и весом около 500 кг. Касательно различия видов учёные отметили, что уже изученный вид нужно оставить под названием «южная зелёная анаконда», а открытому виду присвоить «северная зелёная анаконда».

По мнению учёных, северная зелёная анаконда отделилась от южной почти 10 млн лет назад, «и генетически они различаются на 5,5% (для сравнения, геном человека отличается от генома шимпанзе всего примерно на два%).