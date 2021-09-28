В американских магазинах одежды товары будут подбирать роботы

В универмагах Amazon можно будет выбрать любые товары, представленные в онлайн-каталогах. Но основную ставку для формирования нового опыта покупателей магазин ставит на «умные» примерочные, в которых перед покупкой можно будет оценить одежду. Для этого покупателю нужно будет выбрать товар на сайте и проскандировать его QR-код, и сотрудники магазина подготовят все зарезервированные вещи к приходу клиента.

В примерочных будут установлены сенсорные экраны, на которых во время примерки можно будет выбрать сопутствующие товары с моментальной доставкой. Предполагается, что все заказы будут подбирать и доставлять роботы, работающие на основе рекомендательного алгоритма Amazon. Как отмечается, возможно, в дальнейшем роботы полностью заменят персонал для полной автоматизации процесса купли-продажи товаров.

Отмечается, что в основном в этих универмагах буду представлены товары, изготовленные другими фирмами по заказy брендов. Такие вещи отличаются бюджетной ценой и разнообразием ассортимента.