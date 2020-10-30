В американских супермаркетах включат технологию дополненной реальности

Представители Walmart заявили, что в компании рассчитывают на прирост скорости работы сотрудников на 20% при использовании AR. При этом изменения коснутся как самой технологии, так и множества других “цифровых” новинок внутри сети. В четырех испытательных центрах Walmart ожидается тестирование новейших решений в режиме реального времени, а также внесение в них изменений, необходимых для бесперебойной работы.

Ожидается, что новый проект позволит ускорить время доставки товаров из склада в торговый зал, а в это время клиент сможет посмотреть на одежду и примерить ее на себе при помощи AR-технологии. Также дополненная реальность может быть использована для внедрения портативных устройств и вывесок в магазине, чтобы помочь сотрудникам лучше ориентироваться в товарах.