В американском докладе спрогнозировали итоги войны между Россией и Францией

Так, согласно документу, французская сторона имеет достаточно сильную армию. Она оснащена современной боевой техникой, в том числе новейшими самолётами. Также Франция может «похвастаться» подготовленными подразделениями спецназа и ядерным оружием, пишет(https://www.forbes.com/sites/michaelpeck/2021/09/08/frances-military-is-a-powerfulbut-fragileally-against-russia-says-us-study/?sh=606577fb3c90 Forbes.

Но несмотря на это, армия страны ненадёжна, так как лишена людских резервов и достаточных для длительной войны запасов боеприпасов. При этом единственный шанс Франции на победу над Россией — это помощь со стороны США.

Отметим, что в свою очередь ранее экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарон Митчелл открыто заявил о минимальных шансах Соединённых Штатов победить в возможной войне с Россией и Китаем.