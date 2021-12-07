В американском ВУЗе начали начали преподавать в формате виртуальной реальности

В процессе подготовки к новому формату было выбрано соответствующее оборудование и ПО Engage. Как уточнили в ВУЗе, оборудование и в целом технологии проведения виртуального преподавания предоставила компания Meta, ранее Facebook.

Преподавание проходит в течение 30 минут — такое время выбрано, чтобы избежать переутомления, недомогания и тошноты, которыми могут сопровождаться выходы в виртуальную реальность. Класс состоит из преподавателя и группы учеников, которые взаимодействуют друг с другом в виртуальной среде. Курс называется «Виртуальные люди» и посвящён развитию современных технологий.

Как отмечается, в рамках курса уже собрано два класса и проведено более трёх тысяч академических часов.