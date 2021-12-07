В американском ВУЗе начали начали преподавать в формате виртуальной реальности

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В американском ВУЗе начали начали преподавать в формате виртуальной реальностиПроведено уже три тысячи часов занятий
В знаменитом Стэнфордском университете в США начали преподавание в формате виртуальной реальности. Автором программы VR-обучения является профессор Стэнфорда Джереми Бейленсон.
В процессе подготовки к новому формату было выбрано соответствующее оборудование и ПО Engage. Как уточнили в ВУЗе, оборудование и в целом технологии проведения виртуального преподавания предоставила компания Meta, ранее Facebook.
Преподавание проходит в течение 30 минут — такое время выбрано, чтобы избежать переутомления, недомогания и тошноты, которыми могут сопровождаться выходы в виртуальную реальность. Класс состоит из преподавателя и группы учеников, которые взаимодействуют друг с другом в виртуальной среде. Курс называется «Виртуальные люди» и посвящён развитию современных технологий.
Как отмечается, в рамках курса уже собрано два класса и проведено более трёх тысяч академических часов.
Источник: Lenta.ru