В Америке собак будут кормить едой из искусственных белков

Как пишет издание Phys.org, создатели стартапа предложили выращивать белок в лаборатории. Такое предложение не возникло на пустом месте: в последних отчётах ООН о глобальном потеплении приводятся данные, что содержание свиней и КРС даёт 14,5% от всего парникового эффекта. И чтобы уйти от натуральных белков в кормах, Bond Pet Foods вырастили их с помощью биореакторов. Для этого в биореактор поместили ДНК курицы, обработанное бактериями, в результате чего образовался белок, подобный натуральному.

Отмечается, что и стоимость такого продукта снизилась со 100 долларов до 5 за килограмм. Теперь создателям искусственного белка предстоит не менее двух лет испытаний, чтобы доказать безопасность таких кормов для животных.