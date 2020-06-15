Наука и технологии
Сегодня 20:24
В Америке выпали дожди с микропластиком
С осадками выпало более 1 тыс тонн микропластика
Учеными было проведено исследование 11 национальных парков США, благодаря которому выяснилось, что в Америке выпали дожди с микропластиком. Так, в ходе данной работы специалистами было зафиксировано более 1 тыс тонн микропластика, выпавшего вместе с осадками.
Известно, что пластмассы не способны биологически разлагаться, в связи с чем, попадая на свалки, они рассыпаются на микрочастицы, после чего попадают в атмосферу, почву, а также водные системы Земли. Так, по словам исследователей, вероятнее всего, влажные частицы микропластика оказались в атмосфере из-за штормов городских районов, вследствие чего и выпали вместе с дождем.
Несмотря на то, что на данный момент не установлено, способен ли микропластик негативно повлиять на здоровье человека, ученые полагают, что их размер позволяет им поселиться в тканях легких, что может привести к травме.