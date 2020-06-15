В Америке выпали дожди с микропластиком

Известно, что пластмассы не способны биологически разлагаться, в связи с чем, попадая на свалки, они рассыпаются на микрочастицы, после чего попадают в атмосферу, почву, а также водные системы Земли. Так, по словам исследователей, вероятнее всего, влажные частицы микропластика оказались в атмосфере из-за штормов городских районов, вследствие чего и выпали вместе с дождем.

Несмотря на то, что на данный момент не установлено, способен ли микропластик негативно повлиять на здоровье человека, ученые полагают, что их размер позволяет им поселиться в тканях легких, что может привести к травме.