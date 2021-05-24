В Android 12 добавят новую функцию для беспроводных наушников Google

Что интересно, новая возможность будет касаться непосредственно самих наушников. Сколько часов заряда осталось в чехле, так и останется неизвестным.

Напомним, что в рамках собственной конференции, Google анонсировала Android 12 и новый «язык дизайна» для него — Material You. Финальный релиз новой мобильной операционной системы ожидается уже осенью 2021 года.