Наука и технологии
Сегодня в 09:29
В Android 12 добавят новую функцию для беспроводных наушников Google
Выглядит многообещающе
На прошлой неделе, в рамках Google I/O 2021, компания Google представила Android 12. Сейчас же стало известно о том, что в обновлённую ОС добавят новую функцию для беспроводных наушников компании.
Речь идёт о Pixel Buds, которые поисковый гигант анонсировал ещё в 2019 году. Как пишет 9to5Google, свежая версия Android сможет показывать, сколько часов «жизни» осталось в устройстве прямо сейчас. Раньше, напомним, можно было видеть лишь оставший процент заряда.
Что интересно, новая возможность будет касаться непосредственно самих наушников. Сколько часов заряда осталось в чехле, так и останется неизвестным.
Напомним, что в рамках собственной конференции, Google анонсировала Android 12 и новый «язык дизайна» для него — Material You. Финальный релиз новой мобильной операционной системы ожидается уже осенью 2021 года.