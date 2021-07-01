В Android появятся цифровые паспорта вакцинации от COVID-19

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В Android появятся цифровые паспорта вакцинации от COVID-19Осталось дождаться их поддержки в России
Практически сразу после распространения коронавирусной инфекции по планете, крупные IT-компании начали предлагать свою помощь в нераспространении заразы. Например, Apple и Google внедрили в свои системы специальные сервисы для отслеживания заболевших.
Сейчас же стало известно, что поисковый гигант пошёл дальше. Он решил внедрить в Android полноценные паспорта вакцинации от COVID-19, пишет XDA-Developers. Это позволит людям хранить данные о том, что они были привиты, на своих смартфонах.
В дальнейшем ими можно будет делиться с врачами или уполномоченными лицами. Предоставлять информацию можно будет, например, в виде QR-кодов.
Отметим, что реализация новой функции требует использование системы Google медицинскими организациями или правительством. На данный момент она уже запускается в США, но, возможно, в ближайшее время появится и в других странах.