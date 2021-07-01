В Android появятся цифровые паспорта вакцинации от COVID-19

В дальнейшем ими можно будет делиться с врачами или уполномоченными лицами. Предоставлять информацию можно будет, например, в виде QR-кодов.

Отметим, что реализация новой функции требует использование системы Google медицинскими организациями или правительством. На данный момент она уже запускается в США, но, возможно, в ближайшее время появится и в других странах.