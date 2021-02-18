В Android-смартфонах разрешат расплачиваться криптовалютой

Речь идёт о намерении обеспечить пользователей поддержкой криптовалютных операций, пишет Gizmochina. При этом помогать ей в этом будет платформа BitPay, которая уже сейчас умеет обрабатывать транзакции Bitcoin, Bitcoin Cash, BUSD, Ether, Pax, USDC и GUSD.

На данный момент речь идёт о поддержке платёжных систем Google Pay и Samsung Pay. Запуск новой функции намечен на март 2021 года. Внедрит ли BitPay прочие системы, в том числе от Apple — пока что неизвестно.