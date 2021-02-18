Наука и технологии
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В Android-смартфонах разрешат расплачиваться криптовалютой
Причём речь идёт не только о Google Pay, но и о системе от стороннего производителя
В последнее время криптовалюта переживает свой ренессанс. Bitcoin, Ether— все основные виды цифровых денег продолжают расти в цене, вместе с чем растёт и интерес пользователей к ним. Теперь же появилась информация о том, что и в Android-смартфонах разрешат расплачиваться криптовалютой.
Речь идёт о намерении обеспечить пользователей поддержкой криптовалютных операций, пишет Gizmochina. При этом помогать ей в этом будет платформа BitPay, которая уже сейчас умеет обрабатывать транзакции Bitcoin, Bitcoin Cash, BUSD, Ether, Pax, USDC и GUSD.
На данный момент речь идёт о поддержке платёжных систем Google Pay и Samsung Pay. Запуск новой функции намечен на март 2021 года. Внедрит ли BitPay прочие системы, в том числе от Apple — пока что неизвестно.