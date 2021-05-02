В Англии дроны заменят часть инженеров

Беспилотники займутся обследованием, будут делать все необходимые замеры технических параметров сети и основываясь на всех этих данных создавать «цифрового двойника». Content-Review.com пишет, что уже его изучением займутся инженеры, что сильно ускорит и, возможно, удешевит процесс обновления мобильных сетей.

Сообщается, что дроны Vodafone оснастят высококачественной камерой и лидаром. Последний, благодаря использованию лазеров, сможет более точно измерять расстояние до объектов.

В рамках пилотного проекта дроны займутся сбором информации с 70 объектов. Возможно, в будущем их «допустят» к ещё большему их числу.