В Англии появятся роботы-уборщики, способные шагать по лестницам и открывать ящики

Как сообщило издание Bloomberg, возможно, компания готовит роботов, способных ходить по лестницам, держать в механических хватах-руках различные бытовые вещи и открывать ящики во время уборки. По инсайдерской информации, Dyson зарегистрировала патенты на эти разработки.

Кроме бытовых приборов, вышедших на рынок, Dyson также славится тем, что многие громкие заявления так и остаются нереализованными. К примеру, очиститель воздуха, встроенный в наушники, или роботизированная зубная щётка. Но сейчас речь идёт о разработках, которые достаточно востребованы и тенденциозны. Всеобщая гонка по разработке бытовых, сервисных и в целом служебных машин находится на пике. Поэтому, по мнению специалистов, известных с ситуацией, патенты Dyson вполне могут оказаться жизнеспособными.