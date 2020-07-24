В Антарктике зарегистрировали активную утечку метана

По словам специалистов, вскрывшаяся проблема усугубляется тем фактом, что в данном регионе отсутствует достаточное количество микроорганизмов, способных перерабатывать газ до того, как он успеет попасть в атмосферу. При этом, судя по имеющимся у ученых данным, подо льдом антарктических морей содержится до четверти земных запасов метана, а его утечка значительно ускорит таяние льда и повышение глобальных температур.

Отдельной проблемой в данном случае стоит тот факт, что пока что эксперты не знают, когда у них появится новая возможность побывать Антарктике, чтобы продолжить начатые исследования. В свою очередь, это может привести к тому, что во время следующей экспедиции они столкнутся с проблемой необратимости запущенных процессов.