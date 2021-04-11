Наука и технологии
Сегодня в 09:51
В Apple придумали, как сделать автокоррекцию набора текста еще умнее
Выяснилось это благодаря патенту компании
В сети появилась информация о патенте Apple, описывающем новый способ автокоррекции набора текста. Благодаря нему выяснилось, что компания придумала, как сделать эту функцию еще умнее.
Так, согласно опубликованным данным, в патенте сообщается о том, что система не будет удалять слово полностью - она будет способна автоматически распознавать и оставлять правильно напечатанные буквы. Это уберет необходимость вводить слово повторно.
По задумке, в новом алгоритме ускорится набор и коррекция допущенных ошибок станет проще. В том случае, если пользователей написал правильно несколько первых букв, курсор сам переместиться в нужное место, удалив при этом написанную часть слова с ошибкой. Таким образом процесс написания текстов со смартфонов и других устройств Apple станет еще быстрее.