В Apple придумали, как сделать автокоррекцию набора текста еще умнее

Так, согласно опубликованным данным, в патенте сообщается о том, что система не будет удалять слово полностью - она будет способна автоматически распознавать и оставлять правильно напечатанные буквы. Это уберет необходимость вводить слово повторно.

По задумке, в новом алгоритме ускорится набор и коррекция допущенных ошибок станет проще. В том случае, если пользователей написал правильно несколько первых букв, курсор сам переместиться в нужное место, удалив при этом написанную часть слова с ошибкой. Таким образом процесс написания текстов со смартфонов и других устройств Apple станет еще быстрее.