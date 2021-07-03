В Apple TV теперь можно смотреть российские онлайн-кинотеатры

В частности, россияне не выходя из Apple TV могут смотреть фильмы и сериалы в таких онлайн-кинотеатрах, как «Окко», «КиноПоиск», Ivi, «Амедиатека», Start и «Мульт». Такая возможность появилась благодаря свежему обновления приложения Apple TV, выпущенному для российского рынка. Помимо того, что в Apple TV теперь стали доступны российские онлайн-кинотеатры, в приложении теперь можно смотреть фильмы и сериалы в разрешении 4K.

Благодаря нововведению россиянам доступна основная функциональность Apple TV, а именно агрегация фильмов и сериалов из различных стриминговых сервисов. Причем каждый онлайн-кинотеатр получил свою “комнату”.