В Applied Materials заявили, что субсидии США мало влияют на рынок чипов

Компания сомневается в эффекте господдержки
Компания Applied Materials, один из крупнейших поставщиков оборудования для производства полупроводников, выразила сомнения в значимости американских субсидий для развития внутреннего рынка чипов. По мнению руководства, меры стимулирования оказывают лишь незначительное влияние.
Applied Materials производит специализированные инструменты для нанесения тонких плёнок на кремниевые пластины. По данным отрасли, до 80% компонентов iPhone проходят обработку с использованием её оборудования, что делает компанию ключевым участником мировой цепочки поставок полупроводников.

Финансовый директор компании заявил, что спрос на чипы определяется в первую очередь рынками ПК, смартфонов и дата-центров, а не государственными программами. По его словам, стимулирование скорее влияет на выбор места строительства фабрик — в США или, например, на Тайване, — но не на общий объём потребления.

Тем не менее Applied Materials продолжает расширять своё присутствие в Америке. В ближайшее время компания намерена вложить около 200 миллионов долларов в производственные мощности в Аризоне. С учётом предыдущих проектов общий объём инвестиций в США превысит 400 миллионов долларов.

