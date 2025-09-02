В Applied Materials заявили, что субсидии США мало влияют на рынок чипов

Applied Materials производит специализированные инструменты для нанесения тонких плёнок на кремниевые пластины. По данным отрасли, до 80% компонентов iPhone проходят обработку с использованием её оборудования, что делает компанию ключевым участником мировой цепочки поставок полупроводников.

Финансовый директор компании заявил, что спрос на чипы определяется в первую очередь рынками ПК, смартфонов и дата-центров, а не государственными программами. По его словам, стимулирование скорее влияет на выбор места строительства фабрик — в США или, например, на Тайване, — но не на общий объём потребления.

Тем не менее Applied Materials продолжает расширять своё присутствие в Америке. В ближайшее время компания намерена вложить около 200 миллионов долларов в производственные мощности в Аризоне. С учётом предыдущих проектов общий объём инвестиций в США превысит 400 миллионов долларов.