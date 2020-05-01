В Аргентине выпал огромный град размером более 20 см в диаметре

К слову, шторм, послуживший причиной падения града, прошел еще 27 декабря 2018 года — лишь сейчас ученые провели полноценное исследование данного явления и опубликовали соответствующий материал. Диаметр градин составлял от 18,7 до 23,6 см — это новый мировой рекорд, который ранее принадлежал граду диаметром 20,3 см, выпавшему недалеко от города Вивиан, штат Южная Дакота.

”Такой хорошо наблюдаемый случай является важным шагом вперед в понимании обстановки и штормов, которые производят гигантский град. В конечном счете это позволит ученым предвидеть такие экстремальные события. Гигантский град может быть очень распространенным явлением, и ученые нуждаются в помощи добровольцев, которые будут публиковать фотографии градин вместе с линейкой, измеряют его длину”, — рассказал ведущий автор исследования Рейчел Гутьеррес.