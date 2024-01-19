В Аризоне отложили строительство второго завода по производству чипов

Опубликовано 19 января 2024, 18:45
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В Аризоне отложили строительство второго завода по производству чиповНа 2027 год
Строительство второго завода по производству чипов TSMC в Аризоне снова под вопросом: изначально запланированный запуск в 2026 году теперь перенесен на 2027 или даже 2028.
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Это не единственный нюанс чип-производителя: планы по созданию передовых 3-нм чипов также могут быть изменены.
Сначала TSMC столкнулась с задержками и проблемами безопасности на первом заводе, а теперь второй завод, который должен был поднять планку современных технологий, снова отсрочен. Компания рассматривает возможность перехода на более крупные техпроцессы второго завода, что может оставить его далеко позади тайваньских аналогов в гонке за новейшими чипами.
Намекая на возможное изменение, TSMC указывает на решение правительства США и задержку финансирования по закону CHIPS Act. Этот двойной удар может поставить вопрос о будущем завода в Аризоне, и его способности конкурировать с тайваньскими аналогами.
Источник:9to5mac
Автор:Булат Кармак
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