В Аризоне отложили строительство второго завода по производству чипов

Это не единственный нюанс чип-производителя: планы по созданию передовых 3-нм чипов также могут быть изменены.

Сначала TSMC столкнулась с задержками и проблемами безопасности на первом заводе, а теперь второй завод, который должен был поднять планку современных технологий, снова отсрочен. Компания рассматривает возможность перехода на более крупные техпроцессы второго завода, что может оставить его далеко позади тайваньских аналогов в гонке за новейшими чипами.

Намекая на возможное изменение, TSMC указывает на решение правительства США и задержку финансирования по закону CHIPS Act. Этот двойной удар может поставить вопрос о будущем завода в Аризоне, и его способности конкурировать с тайваньскими аналогами.