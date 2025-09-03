Наука и технологии
Опубликовано 03 сентября 2025, 21:45
1 мин.

В Аризоне построят завод по упаковке и тестированию чипов за $2 млрд

Производство планируют запустить в 2028 году
Компания Amkor Technology объявила о строительстве в Аризоне завода по упаковке и тестированию полупроводников стоимостью $2 млрд. Предприятие разместят на участке площадью более 40 гектаров в городе Пеория. Строительные работы начнутся в ближайшее время, а запуск производства ожидается в начале 2028 года.
В Аризоне построят завод по упаковке и тестированию чипов за $2 млрд

© Ferra.ru

Первоначально для объекта был выбран другой участок в соседнем районе, однако планы изменили в пользу более крупной площадки. Проект называют одним из самых масштабных в США в сфере аутсорсинга упаковки и тестирования микросхем. Его реализация должна сократить зависимость американской индустрии от азиатских предприятий, где традиционно сосредоточены завершающие этапы производства чипов.

Даже с учётом появления в США новых фабрик TSMC и Intel, значительная часть готовых пластин до сих пор отправляется в Тайвань и Южную Корею для финальной обработки. Такой дисбаланс проявился особенно остро в период роста спроса на ИИ-чипы, когда мощности по упаковке оказались ограничены.

Будущий завод в Аризоне будет заниматься передовыми методами упаковки, которые применяются при производстве высокопроизводительных процессоров. Среди них технологии CoWoS и InFO, используемые в графических процессорах Nvidia и чипах Apple. TSMC уже заключила соглашение о передаче части своей продукции на новую площадку Amkor, что позволит сократить время логистики.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#производство
,
#чип
,
#технологии