В «Авито» появился раздел с российскими брендами

Популярная интернет-площадка «Авито» внедрила специальный раздел, где можно найти одежду, обувь и аксессуары от отечественных брендов. В этом разделе собраны как уже известные на рынке марки, такие как Cocos, Fakoshima, 404 Not Found, You Wanna, так и небольшие местные бренды. Здесь представлены эксклюзивные коллекции и товары, которых нет на других площадках.

Команда «Авито» также готова оказать всестороннюю поддержку дизайнерам и производителям, которые хотят начать свой бизнес на этой платформе. Они видят важное значение в предоставлении новых возможностей российским талантливым дизайнерам. Категория одежды, обуви и аксессуаров на «Авито» оказалась самой популярной среди покупателей в 2022 году, подчёркивает Алексей Козловский, руководитель макрокатегории lifestyle в компании.

Отмечается, что для пилотного проекта были выбраны бренды, которые ранее не представлялись на платформе. Сотрудничество с Институтом развития индустрии моды Beinopen помогло отобрать эти бренды. С появлением новых партнёрств и возможностей, открылась ниша на рынке, где можно занять своё место, сокращая влияние глобальных брендов. Это открывает новые перспективы для местных производителей, и платформы, включая «Авито», становятся важным инструментом для развития локальных брендов и создания партнёрских связей, подчёркивает Алексей Баженов, основатель института.