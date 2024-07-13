В «Авито» рассказали о самых популярных ноутбуках в России

Продажи новых ноутбуков в России во втором квартале 2024 года увеличились на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, по данным отчёта от компании «Авито». Согласно отчёту, в лидерах по объёму продаж оказались Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. Особенно выделяется доля продаж ноутбуков MacBook от Apple, которая составляет 20% от общего объёма. Интересный момент заключается в том, что, покупая ноутбуки, бывшие в употреблении, можно существенно сэкономить: например, средняя цена MacBook на вторичном рынке составляет 43 тыс. рублей, в то время как новый стоит около 105 тыс. рублей, что вдвое дороже. В среднем цены на ноутбуки снизились на 5% за квартал.

Asus занял второе место с долей в 16% от общего объёма продаж. Ноутбуки этого бренда также значительно дешевле при покупке бывших в употреблении: цена подержанного устройства составляет около 21 тыс. рублей, в то время как новый стоит примерно 73 тыс. рублей. Аналогично выглядят и цены на ноутбуки Lenovo: подержанные модели доступны за 21 тыс. рублей, против 80 тыс. рублей за новые. Второй квартал 2024 года показал, что на Lenovo пришлось 14% продаж.

Среди китайских брендов заметен значительный рост продаж, особенно в категории высокопроизводительных игровых моделей. Продажи ноутбуков таких брендов, как Thunderobot и Machenike, выросли более чем в два раза, Maibenben — на 100%, а у Xiaomi и Huawei продажи увеличились соответственно на 83% и 55% за квартал.