В Австралии изобрели имплант для травли диких кошек ядом

Наука и технологии
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В Австралии изобрели имплант для травли диких кошек ядомДостаточно радикальный метод борьбы за экосистему
В сети появилась информация о свежей инициативе австралийских учёных. Они изобрели новую технологию, призванную бороться с хищным поведением диких кошек.
Для этого специалисты создали специальный имплант, который вживляется кожу их потенциальным жертвам: короткомордым кенгуру, кроличьим бандикутам и т.д. И хоть для них капсула размером с рисовое зёрнышко не представляет никакой опасности, на кошек она оказывает отравляющее действие.
Мелкие млекопитающие, похожие по размеру на типичную пищу кошек, подвергаются наибольшему риску, особенно наземные обитатели, такие как короткомордые кенгуру и кроличий бандикут.
Австралийские учёные
С помощью нового метода, специалисты намерены сохранить в целостности местную экосистему. Иначе, из-за отсутствия естественных врагов, дикие кошки могут нанести ей серьёзный урон.
Источник: Университет Южной Австралии