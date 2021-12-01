В Австралии изобрели имплант для травли диких кошек ядом

Для этого специалисты создали специальный имплант, который вживляется кожу их потенциальным жертвам: короткомордым кенгуру, кроличьим бандикутам и т.д. И хоть для них капсула размером с рисовое зёрнышко не представляет никакой опасности, на кошек она оказывает отравляющее действие.