ChatGPT начал называть «сидельцем» мэра одного из городов. На разработчиков ИИ подали в суд

Причиной скандала является враньё искусственного интеллекта о прошлом Брайана Худа, мэра города Хепберн Шир, расположенного в 120 км к северо-западу от Мельбурна. В прошлом году он был выбран на эту должность и клевета в его адрес может стать обвалом его карьеры.

При расспросе ChatGPT о Худе бот выдаёт информацию, что этот человек якобы отбывал наказание в тюрьме по делу о взяточничестве в Резервном банке Австралии. Якобы он был замешан в выплате взяток иностранным чиновникам для получения контрактов на печать валюты.

На самом деле Худ работал в филиале Резервного банка Австралии, но не привлекался как виновный, а был ключевым свидетелем обвинения, так как именно с его помощью была вскрыта преступная схема.

И если разработчик GPT Open AI не исправит ошибки в биографии Худа, адвокаты мэра подадут в суд. Это станет первым мировым прецедентом о привлечении разработчика ИИ «за заявления, сделанные автоматизированным языковым продуктом».

«Потенциально это будет знаковый момент в том смысле, что он применит закон о диффамации (оглашение в печати позорящих кого-либо сведений) к новой области искусственного интеллекта и публикаций в IT-пространстве», — заявил Джеймс Нотон, партнёр юридической фирмы Gordon Legal, представляющей интересы Брайана Худа.