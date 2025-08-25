В Австралии на 3D-принтере напечатали целый двухэтажный дом всего за 18 часов

В Австралии на 3D-принтере напечатали целый двухэтажный дом всего за 18 часовВесь проект оказался еще и дешевле кирпичного аналога
Проект реализован в пригороде Перта — Тэппинге, и стал одним из первых примеров, когда обе этажные конструкции были полностью выполнены печатью, без использования деревянного каркаса.
Для строительства применялся промышленный робот CyBe из Нидерландов, который слой за слоем выдавливал специальный цементный состав. Смесь застывает менее чем за три минуты, выдерживает давление до 50 МПа и превосходит стандартный кирпич по прочности более чем втрое.
Стены дома огнестойкие, водонепроницаемые, защищены от термитов и рассчитаны на ураганы, что делает их пригодными для условий Австралии.
После печати оболочки строители добавили крышу, проводку, полы и другие элементы, что заняло несколько месяцев. В итоге получился современный дом с тремя спальнями, двумя ванными, гаражом и балконом.
По словам Contec, проект оказался на 22% дешевле традиционного строительства из кирпича.