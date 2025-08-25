В Австралии на 3D-принтере напечатали целый двухэтажный дом всего за 18 часов

Проект реализован в пригороде Перта — Тэппинге, и стал одним из первых примеров, когда обе этажные конструкции были полностью выполнены печатью, без использования деревянного каркаса.

Для строительства применялся промышленный робот CyBe из Нидерландов, который слой за слоем выдавливал специальный цементный состав. Смесь застывает менее чем за три минуты, выдерживает давление до 50 МПа и превосходит стандартный кирпич по прочности более чем втрое.

Стены дома огнестойкие, водонепроницаемые, защищены от термитов и рассчитаны на ураганы, что делает их пригодными для условий Австралии.