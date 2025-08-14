В Австралии на 3D-принтере напечатали самый прочный и пластичный титановый сплав

Как сообщила пресс-служба RMIT, проблема неравномерной внутренней зернистости титановых изделий, напечатанных на 3D-принтере, решалась через новый дизайн, обеспечивающий однородную структуру и повышенную прочность. Это позволяет снизить производственные затраты на 29%. Речь идёт о столбчатых микроструктурах, которые могут создавать слабые места, делая металл менее надёжным. По словам ведущего исследователя Райана Брука, команда добилась решения ключевой технической проблемы, одновременно снизив затраты.

В дальнейшем RMIT планирует сосредоточиться на производстве компонентов для аэрокосмической отрасли и медицинских устройств, а также подал заявку на патент. Для внедрения технологии необходимы промышленные партнёры и инвесторы.