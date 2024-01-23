В Австралии начали закрываться литиевые шахты из-за падения спроса и цен

В частности, это коснулось компаний в Западной Австралии, добывающих никелевые и литиевые руды, включая крупнейшую Wyloo Metals. Все шахты к концу мая перейдут в специальный режим «ухода и обслуживания», использующегося для описания состояния шахты, которая закрыта, но имеет возможность возобновить работу позже.

Кризис на рынке объясняют резким перенасыщением и профицитом из-за сверхдобычи в Индонезии, общим избытком предложения никеля и лития и вопросами о силе мирового спроса на электромобили. Эти факторы резко обвалили цены в последние месяцы.

Судя по всему, цепная реакция пошла по всему миру, так как заявление австралийских компаний последовало за сообщением горнодобывающего гиганта BHP о том, что на прошлой неделе компания пересмотрела стоимость своих никелевых предприятий в связи с избыточным предложением. Никелевые рудники в Западной Австралии, принадлежащие канадским компаниям First Quantum Minerals и Panoramic Resources, также объявили в этом месяце о приостановке производства на фоне продолжающегося спада.