Наука и технологии
20:05, 13 ноября 2022
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В Австралии одобрили первую в мире таблетку из фекальной микробиоты

В будущем её хотят сделать проглатываемой

Фармацевтическая компания из Австралии объявила об интересном прецеденте — местная администрация лекарственных средств (TGA) одобрила препарат основе фекального микробиома.

В Австралии одобрили первую в мире таблетку из фекальной микробиоты

Что интересно, этот микробиом специалисты получают от доноров. Разработанный специалистами BiomeBank продукт использует её для восстановления кишечника при лечении псевдомембранозного колита.

На данный момент новое можно вводить лишь через толстую кишку. Но в дальнейшем специалисты намерены разработать и выпустить на рынок не только специальные клизмы, но и капсулы для перорального приема, т.е. проглатывания.

О мнению учёных, альтернативные формы «доставки» донорского кала способны заметно повысить доступность этого способа лечения. Так, например, таблетки пациенты смогут принимать самостоятельно дома.

Источник фото:unsplash.com
Источник:Хайтек
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