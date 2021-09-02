В Австралии полиция будет взламывать соцсети без решения суда

Как отмечает источник со ссылкой на МВД Австралии, закон принят, чтобы вывести борьбу с наркоторговлей, терроризмом и другими тяжкими преступлениями на новый уровень. Отмечается, что под действие закона подпадает любое преступление, за которое предусмотрено лишение свободы от трёх лет, и это могут быть деяния, которые не имеют отношения к криминалу или терроризму. Причём выдавать разрешения на подобные действия полиции будет не суд, а Административный апелляционный трибунал Австралии.

Многие эксперты уже высказалась против закона и назвали подобную ситуацию путём к тому, что полиция станет судьёй, присяжным и палачом в одном лице. По сообщениям, и формулировки, и механизм работы закона вызывает множество вопросов о целесообразности его применения.