В Австралии построят здание, которое будет производить энергии больше, чем тратить

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В Австралии построят здание, которое будет производить энергии больше, чем тратитьКрайне необычный проект
В Сети появилась информация о свежем проекте компании Kennon. Она начала возводить в Мельбурне восьмиэтажное здание 550 Spencer.
Отличительной особенностью строения станет его фасад — он будет состоять из солнечных батарей. Сообщается, что используемая в проектировании система из 1182 панелей позволит получать энергии больше, чем будет тратиться.
Известно, что в результате множества обсуждений и консультаций, контракт на поставку панелей был заключен с немецкой фирмой Avancis. Именно её разработки оказались соответствующими техническим требованиям больше, чем остальные варианты.
Если всё пойдёт по плану, то проект возведения необычного здания будет закончен уже в 2023 году. Расчёты показывают, что система панелей сможет вырабатывать до 142 кВт⋅ч энергии.