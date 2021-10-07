В Австралии посылки из интернет-магазинов начнут сбрасывать с дронов на крыши домов

Как отмечается, Wing уже сотрудничает с одной из городских розничных сетей Vicinity Centers. В ходе эксперимента изменены стандартные условия логистики: если раньше компании хранили товары на складах, и сотрудники должны были их загрузить на дрон, теперь беспилотники Wing будут сами определять заказные товары по QR-кодам. Подготовленные товары будут ожидать отправления на крышах торговых центров, в которых пользователи делали онлайн-покупки. При этом беспилотники будут доставлять заказы, сбрасывая их на крыши домов.

Как отмечается, эксперимент был запущен в августе, в его рамках дроны совершили 2500 доставок в пригороды Логана и всего 50000 с начала года.

Отмечается, что доставлялись продукты питания, чаи, смузи, готовые блюда из заведений общепита. Теперь наступил новый этап эксперимента — дроны будут доставлять безрецептурные лекарства, а также средства гигиены и красоты.