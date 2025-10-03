Наука и технологии
Опубликовано 03 октября 2025, 09:00
2 мин.

​​В Австралии представили шестиногого робота, способного возводить дома за сутки

Используя «подручные» материалы
Дизайнерская компания Yanko Design сообщила о выходе прототипа робота-строителя Charlotte, разработчиком которого является робототехническая фирма Crest Robotics.
© Crest Robotics

Шестиногий строительный робот, как было заявлено в ходе Международного астронавтического конгресса в Сиднее (Австралия), может решить проблему дефицита рабочей силы. За сутки Charlotte способен возвести дом площадью 200 квадратных метров, выполняя работу, эквивалентную труду 100 строителей. Робот оснащён шагающим шасси и системой формирования полотна для рукавов под тележкой, что позволяет ему плавно передвигаться по строительным площадкам, не останавливаясь.

Благодаря высокой манёвренности и адаптивности Charlotte нет необходимости в тщательной подготовке основания и использовании крупных кранов. Это делает его универсальным для работы на сложных рельефах и разнообразных строительных объектах. Робот является полуавтономным и требует человеческого контроля для выполнения запрограммированных задач.

© Crest Robotics

Используя технологию Earthbuild, Charlotte возводит каркасы из «подручных» материалов, таких как песок, стеклобой или измельчённый кирпич, уплотняя их для создания стен, причём роботу цемент не нужен в принципе. Такой метод повышает устойчивость зданий к наводнениям и пожарам, хотя независимые испытания и сертификаты пока не получены.

Charlotte оснащён модульной конструкцией, что позволяет использовать его на Земле и Луне с лунным реголитом — собственно поэтому этого робота и представили на конгрессе от космической отрасли.

Charlotte — это действующий прототип, готовый к применению в реальных условиях. Серийное внедрение зависит от особенностей дизайна, утверждений кода и деталей интеграции. Основные технические характеристики, включая требования к электропитанию, условия эксплуатации и конструктивные особенности, пока остаются неизвестными.

Заявления производителя о возведении здания площадью 200 квадратных метров за сутки не подтверждены независимыми экспертами. Charlotte направлен на борьбу с нехваткой жилья благодаря быстрому строительству и огнестойкости, но экологические преимущества зависят от цепочки поставок и итоговых показателей эффективности.