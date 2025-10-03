​​В Австралии представили шестиногого робота, способного возводить дома за сутки

В Австралии представили шестиногого робота, способного возводить дома за суткиИспользуя «подручные» материалы
© Crest Robotics
Шестиногий строительный робот, как было заявлено в ходе Международного астронавтического конгресса в Сиднее (Австралия), может решить проблему дефицита рабочей силы. За сутки Charlotte способен возвести дом площадью 200 квадратных метров, выполняя работу, эквивалентную труду 100 строителей. Робот оснащён шагающим шасси и системой формирования полотна для рукавов под тележкой, что позволяет ему плавно передвигаться по строительным площадкам, не останавливаясь.
Благодаря высокой манёвренности и адаптивности Charlotte нет необходимости в тщательной подготовке основания и использовании крупных кранов. Это делает его универсальным для работы на сложных рельефах и разнообразных строительных объектах. Робот является полуавтономным и требует человеческого контроля для выполнения запрограммированных задач.
Используя технологию Earthbuild, Charlotte возводит каркасы из «подручных» материалов, таких как песок, стеклобой или измельчённый кирпич, уплотняя их для создания стен, причём роботу цемент не нужен в принципе. Такой метод повышает устойчивость зданий к наводнениям и пожарам, хотя независимые испытания и сертификаты пока не получены.
Charlotte оснащён модульной конструкцией, что позволяет использовать его на Земле и Луне с лунным реголитом — собственно поэтому этого робота и представили на конгрессе от космической отрасли.
Charlotte — это действующий прототип, готовый к применению в реальных условиях. Серийное внедрение зависит от особенностей дизайна, утверждений кода и деталей интеграции. Основные технические характеристики, включая требования к электропитанию, условия эксплуатации и конструктивные особенности, пока остаются неизвестными.
Заявления производителя о возведении здания площадью 200 квадратных метров за сутки не подтверждены независимыми экспертами. Charlotte направлен на борьбу с нехваткой жилья благодаря быстрому строительству и огнестойкости, но экологические преимущества зависят от цепочки поставок и итоговых показателей эффективности.