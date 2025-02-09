В Австралии представили систему для обнаружения быстрых радиовсплесков в ночном небе

FRB представляют собой интенсивные вспышки энергии радиоволн, их природа непредсказуема, и сбор данных о них сложен. В ходе первых испытаний новой системы было обнаружено больше объектов, чем ожидалось, включая FRB, нейтронные звёзды и пульсары. CRACO позволяет астрономам изучать источник FRB и получать более точные данные о пульсарах. Новая технология заявлена как «значительный прорыв в исследованиях космических явлений, открывающий новые возможности для астрономов».

Кроме того, в отчёте исследователей уточняется, что FRB — спорадические, интенсивные вспышки энергии радиоволн, которые могут быть ярче целых галактик. «За тысячные доли секунды FRB может излучить столько же энергии, сколько Солнце за три дня, обычно на радиочастоте около 1400 герц», — уточняет источник.

Учитывая непредсказуемую природу эти всплесков, а также то, как быстро они могут появляться и исчезать, сбор данных о FRB может быть затруднён.

«Примечательно, что в ходе первого испытания системы было обнаружено больше объектов, чем предполагалось, включая два FRB, пару спорадически излучающих стандартных нейтронных звёзд и улучшенные данные о четырёх известных пульсарах. Последние помогли уточнить местоположение этих пульсаров, которые представляют собой вращающиеся нейтронные звёзды», — сказано материале.