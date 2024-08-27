В Австралии приняли закон, разрешающий игнорировать начальников во внерабочее время

Этот закон был введен для защиты личной жизни работников от вторжений, таких как рабочие звонки и электронные письма в нерабочее время.

Теперь сотрудники, за исключением экстренных случаев и должностей с нерегулярным графиком, не могут быть наказаны за отказ от ответа на рабочие контакты вне рабочего времени.

Закон поддерживает право работников на личное время и предотвращает постоянное вторжение работы в личное пространство, особенно после пандемии COVID-19, когда границы между работой и домом стали размываться.

Работодатели в экстренных случаях всё же могут связаться с сотрудниками, но сотрудники могут отказаться, если сочтут это разумным.