В Австралии приняли закон, разрешающий игнорировать начальников во внерабочее время

Опубликовано 27 августа 2024, 07:071 мин.
В Австралии приняли закон, разрешающий игнорировать начальников во внерабочее времяCOVID-19 приблизил подобные инициативы
Австралийские сотрудники теперь могут игнорировать звонки и сообщения от начальства вне рабочего времени благодаря новому закону о праве на отключение, который вступил в силу 25 августа 2024 года.
Этот закон был введен для защиты личной жизни работников от вторжений, таких как рабочие звонки и электронные письма в нерабочее время.
Теперь сотрудники, за исключением экстренных случаев и должностей с нерегулярным графиком, не могут быть наказаны за отказ от ответа на рабочие контакты вне рабочего времени.
Закон поддерживает право работников на личное время и предотвращает постоянное вторжение работы в личное пространство, особенно после пандемии COVID-19, когда границы между работой и домом стали размываться.
Работодатели в экстренных случаях всё же могут связаться с сотрудниками, но сотрудники могут отказаться, если сочтут это разумным.