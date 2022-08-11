В Австралии разработали новейший электрический бронетранспортёр

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В Австралии разработали новейший электрический бронетранспортёрБудущее добралось и до австралийцев
В Сети появилась информация о свежей разработке австралийских инженеров. Они создали обновлённый электробронетранспортёр.
Назвали боевую машину вполне ожидаемо — Bushmaster, при этом её полноценный рабочий прототип с электрической силовой установкой продемонстрировали в рамках симпозиума Главнокомандующего армией.
Сообщается, что элементы силовой установки было решено разместить под капотом, заменив ею двигатель внутреннего сгорания. Вместе с тем новая вариация транспортного средства будет работать тише классического варианта с дизельными двигателями.
Напомним, что ранее стало известно о получении Украиной австралийских бронетранспортёров Bushmaster. Речь идёт о менее технологичной модификации, которая при это всё же оснащена боевыми модулями с автоматическими гранатометами Mark 19.