В Австралии разработали новейший электрический бронетранспортёр

Назвали боевую машину вполне ожидаемо — Bushmaster, при этом её полноценный рабочий прототип с электрической силовой установкой продемонстрировали в рамках симпозиума Главнокомандующего армией.

Сообщается, что элементы силовой установки было решено разместить под капотом, заменив ею двигатель внутреннего сгорания. Вместе с тем новая вариация транспортного средства будет работать тише классического варианта с дизельными двигателями.

Напомним, что ранее стало известно о получении Украиной австралийских бронетранспортёров Bushmaster. Речь идёт о менее технологичной модификации, которая при это всё же оснащена боевыми модулями с автоматическими гранатометами Mark 19.