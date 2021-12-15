В Австралии разработают вакцину от коронавируса со стопроцентной защитой

Наука и технологии
Вчера в 22:25
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В Австралии разработают вакцину от коронавируса со стопроцентной защитойНа основе прививки от туберкулёза
Учёные из Сиднейского университета в Австралии провели серию экспериментов для подтверждения эффективности разрабатываемой ими новой вакцины против коронавируса.
В ходе исследований специалисты выяснили, что препарат, созданный на основе вакцины от коронавируса в сочетании с БЦЖ, т.е. прививкой против туберкулёза, основанной на свойствах бациллы Кальмета-Герена, показал высокий результат.
Для усиления созданной формулы были использованы квасцы — соли ряда металлов. Препарат испытали на трансгенных мышах с введением им человеческого рецептора ACE2, через который в организм попадает коронавирус.
Испытуемой группе мышей ввели препарат, а через 21 день после этого был введён вирус. Ни одна из особей не только не заболела, но в их организмах даже не было следов возбудителя, при этом уровень антител у животных оказался выше, чем у людей, переболевших коронавирусом.
Источник: Известия