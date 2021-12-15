В Австралии разработают вакцину от коронавируса со стопроцентной защитой

В ходе исследований специалисты выяснили, что препарат, созданный на основе вакцины от коронавируса в сочетании с БЦЖ, т.е. прививкой против туберкулёза, основанной на свойствах бациллы Кальмета-Герена, показал высокий результат.

Для усиления созданной формулы были использованы квасцы — соли ряда металлов. Препарат испытали на трансгенных мышах с введением им человеческого рецептора ACE2, через который в организм попадает коронавирус.

Испытуемой группе мышей ввели препарат, а через 21 день после этого был введён вирус. Ни одна из особей не только не заболела, но в их организмах даже не было следов возбудителя, при этом уровень антител у животных оказался выше, чем у людей, переболевших коронавирусом.