В Австралии создадут более безопасный аналог мозгового чипа Neuralink от Илона Маска

Оно может стать серьёзным конкурентом Neuralink, проекту Илона Маска, в сфере интерфейсов мозг - компьютер.

Данный тип интерфейсов требует размещения электродов около специфических областей мозга для считывания электрической активности и преобразования мыслей и намерений в сигналы. В свою очередь эти сигналы позволяют управлять компьютерами, мобильными устройствами и протезами.

В отличие от других компаний, которые разрабатывают импланты для чтения сигналов мозга, Synchron представил уникальное решение.

Их стент Stentrode можно имплантировать через ярёмную вену и поместить рядом с моторной корой мозга, используя кровеносные сосуды. В стенте находится 16 электродов, которые обеспечивают беспроводное и мгновенное управление устройствами.

Одним из главных преимуществ данного решения является то, что его установка не требует вырезания отверстий в черепе пациента. Это значительно снижает риски осложнений, связанных с хирургическим вмешательством.