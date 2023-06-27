В Австралии создадут более безопасный аналог мозгового чипа Neuralink от Илона Маска

В Австралии создадут более безопасный аналог мозгового чипа Neuralink от Илона МаскаОн даже не требует отверстия в черепе для работы
Австралийский стартап Synchron, поддерживаемый известными предпринимателями Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом, представил инновационное устройство.
Оно может стать серьёзным конкурентом Neuralink, проекту Илона Маска, в сфере интерфейсов мозг - компьютер.
Данный тип интерфейсов требует размещения электродов около специфических областей мозга для считывания электрической активности и преобразования мыслей и намерений в сигналы. В свою очередь эти сигналы позволяют управлять компьютерами, мобильными устройствами и протезами.
В отличие от других компаний, которые разрабатывают импланты для чтения сигналов мозга, Synchron представил уникальное решение.
Их стент Stentrode можно имплантировать через ярёмную вену и поместить рядом с моторной корой мозга, используя кровеносные сосуды. В стенте находится 16 электродов, которые обеспечивают беспроводное и мгновенное управление устройствами.
Одним из главных преимуществ данного решения является то, что его установка не требует вырезания отверстий в черепе пациента. Это значительно снижает риски осложнений, связанных с хирургическим вмешательством.