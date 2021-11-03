В Австралии создали робота-паука для изучения пещер

Исследователи надеются, что разработка поможет обнаружить неизученные до сих пор пещеры или системы подземных ходов с новыми останками животных.

Робот-паук спроектирован таким образом, чтобы не повредить поверхность пещер и, в принципе, оставить как можно меньше следов от своих «лап». Поэтому его оснастили 6 конечностями, как у настоящего паука, которые снабжены мягкими насадками. Разработчики отказались от колёс и гусениц для щадящего передвижения робота по пещерам и для того, чтобы устройство могло проходить по сложной и неровной местности.

В дальнейшем «паука» передадут другим специалистам, для оснащения его искусственным интеллектом.