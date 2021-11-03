В Австралии создали робота-паука для изучения пещер

Наука и технологии
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В Австралии создали робота-паука для изучения пещерИ возможного обнаружения ископаемых животных
Студенты-исследователи из Университета Аделаиды в Австралии спроектировали робота-паука для изучения и 3D-сканирования Наракортских пещер — национального парка из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. В научной среде эти пещеры славятся хорошо сохранившимися ископаемыми останками древних животных.
Исследователи надеются, что разработка поможет обнаружить неизученные до сих пор пещеры или системы подземных ходов с новыми останками животных.
Робот-паук спроектирован таким образом, чтобы не повредить поверхность пещер и, в принципе, оставить как можно меньше следов от своих «лап». Поэтому его оснастили 6 конечностями, как у настоящего паука, которые снабжены мягкими насадками. Разработчики отказались от колёс и гусениц для щадящего передвижения робота по пещерам и для того, чтобы устройство могло проходить по сложной и неровной местности.
В дальнейшем «паука» передадут другим специалистам, для оснащения его искусственным интеллектом.
Источник: TJ