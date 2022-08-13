В Австралии суд оштрафовал Google за обман пользователей при сборе персональных данных

Об этом сообщила Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей. В решении суда сказано, что штраф назначен в связи с тем, что Google при сборе данных заверила пользователей, что информацию об их местоположении собирает лишь одна настройка OC Android, а на деле таких настроек оказалось как минимум две.

Таким образом компания Google нарушила закон Австралии о защите прав потребителей. «Федеральный суд Австралии обязал компанию Google LLC выплатить штраф в размере 60 миллионов австралийских долларов (42,7 миллиона долларов США) за предоставление потребителям вводящих в заблуждение сведений о сборе и использовании личных данных об их местоположении на телефонах Android в период с января 2017 года по декабрь 2018 года», — сказано в сообщении Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей.