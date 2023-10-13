В Австралии Tesla оштрафовали за нарушение правил защиты детей от батареек

Сумма штрафа составила $155460. Претензии к Tesla заключаются в том, что компания не провела необходимые испытания безопасности трёх новых типов брелоков, в которых используются кнопочные батарейки. Одно из правил касается сменных элементов: они в обязательном порядке должны быть «спрятаны» в отсек, который не смогут вскрыть дети.

Правила обусловлены случаями смерти детей от удушья после проглатывания «таблеток». Кроме того, ребёнок может быть травмирован при проглатывании таких батареек или получить химические ожоги.

«Кнопочные батареи могут быть смертельно опасными для маленьких детей, и австралийские обязательные стандарты предназначены для снижения риска травм путём тестирования безопасности продуктов, содержащих их, перед их продажей, и чётких предупреждений на упаковке продуктов», — заявила заместитель председателя ACCC Катриона Лоу.