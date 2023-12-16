В Австралии впервые проедет безрельсовый трамвай

Администрация города разработала проект совместно с австралийским Университетом Кертина, китайскими CRRC, Shanghai Electric и Infrastructure Technology Solutions. Для движения такого трамвая необходимо специализированнее дорожное покрытие со встроенным цифровым рельсом и магнитными гвоздями. Вместо привычных для классических трамваев железных дисков этот транспорт оснащён автобусными резиновыми шинами.

Трамвай двунаправленный — водитель сможет сидеть с любой стороны, вход для пассажиров тоже с двух сторон. Транспортное средство описывается как удобное: в нём предусмотрены площадки для детских и инвалидных колясок, а также места для перевозки досок для сёрфинга.

Как водится, трамвай китайского производства, разработан и дан на прокат китайской компанией CRRC. Транспортное средство будет испытано, чтобы разработчики могли убедиться в перспективности проекта и безопасности для пассажиров.