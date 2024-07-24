В Австрии интегрировали квантовый компьютер в суперкомпьютер

Опубликовано 24 июля 2024, 22:05
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В Австрии интегрировали квантовый компьютер в суперкомпьютерДля решения сложных задач
Ученые Университета Инсбрука совместно с компанией AQT успешно интегрировали квантовый компьютер в среду высокопроизводительных вычислений (HPC). Это первое в Австрии сочетание суперкомпьютера и квантового компьютера, которое теперь может использоваться для решения сложных задач в таких областях, как химия, материаловедение и оптимизация.
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Проект HPQC стал основой для этого прорыва, объединяя вычислительный кластер «LEO5» от университета и квантовый компьютер «IBEX Q1» от AQT. Новый гибридный инфраструктурный подход позволит использовать квантовые ускорители для решения специфических задач, что невозможно достичь с помощью традиционных вычислений.
Система доступна для ученых и разработчиков в рамках проекта HPQC и будет применяться в новых учебных курсах для подготовки будущих специалистов в области квантовых технологий.
Источник:Университета Инсбрука
Автор:Булат Кармак