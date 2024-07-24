В Австрии интегрировали квантовый компьютер в суперкомпьютер

Проект HPQC стал основой для этого прорыва, объединяя вычислительный кластер «LEO5» от университета и квантовый компьютер «IBEX Q1» от AQT. Новый гибридный инфраструктурный подход позволит использовать квантовые ускорители для решения специфических задач, что невозможно достичь с помощью традиционных вычислений.

Система доступна для ученых и разработчиков в рамках проекта HPQC и будет применяться в новых учебных курсах для подготовки будущих специалистов в области квантовых технологий.