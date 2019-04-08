В Австрии успешно испытали беспилотное летающее такси

Первые поставки запланированы в Азию, там уже заказали несколько сотен аппаратов. Более в Азии летающее такси начнёт перевозки в течение ближайшего года. Сначала они будут использоваться для доставки грузов к нефтяным платформам и спасателями в опасных районах. В Австрии сервис летающего такси может заработать в 2025 года.

Квадрокоптер-беспилотник EHang 216 оснащён с восьмью парами соосных винтов по углам и пассажирской кабиной сверху на центральной части корпуса с двумя креслами и местом для багажа. Цена составляет около 300 тысяч евро. Он может развивать скорость до 160 км/ч, а дальность полёта составляет от 70 до 80 км.