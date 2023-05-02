В автобусах Нью-Йорка боковые зеркала заменят видеокамерами

Не менее 25% всех столкновений городских автобусов с другими транспортными средствами, уличными столбами, рекламными и остановочными конструкциями, кафе, расположенными возле проезжей части, происходят из-за задевания боковыми зеркалами, которые являются довольно широкой частью автобусов. Автобусам попросту трудно маневрировать на узких дорогах города.

В связи с этим ведомство приняло решение заменить боковые зеркала на видеокамеры. По подсчётам это обойдётся дешевле, чем регулярные судебные тяжбы, согласование возмещения ущерба и простой транспорта. Всего в год это порядка 1800 столкновений.